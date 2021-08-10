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За зраду на користь ОРДО український військовий проведе 6 років у тюрмі

Вівторок, 10 серпня 2021, 10:57
ілюстративне фото

За допомогу країні-агресору та псевдореспубліці "ДНР" зрадник з лав армії проведе 6 років за гратами.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Оперативники та слідчі СБ України встановили, що у 2020 році українського військовослужбовця завербував представник НЗФ "ДНР" для збору та передачі розвідувальної інформації.

Прокурори у суді довели, що військовослужбовець за допомогою одного з месенджерів передавав учаснику терористичної організації "ДНР" інформацію про організаційно-штатну структуру, кількість особового складу, озброєння, місця дислокації, завдання, проведення навчань за участі міжнародних партнерів, пересування та морально-психологічний стан окремих підрозділів Збройних Сил України на території проведення операції Об’єднаних сил.

Також зловмисник ініціативно запропонував свої "послуги" для здійснення диверсій проти українських військових.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили арсенал військових засобів ураження.

Вказано, що підозрюваного затримали в червні 2021 року.

На початку серпня Артемівський міський суд визнав його винним у створенні терористичної групи чи терористичної організації та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Українська правда
Теми: СБУОфіс генпрокуроравійна


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