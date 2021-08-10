За измену в пользу ОРДО украинский военный проведет 6 лет в тюрьме

За помощь стране-агрессору и псевдореспублике "ДНР" предатель из рядов армии проведет 6 лет за решеткой.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Оперативники и следователи СБ Украины установили, что в 2020 году украинского военнослужащего завербовал представитель НЗФ "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации.

Прокуроры в суде доказали, что военнослужащий с помощью одного из мессенджеров передавал участнику террористической организации "ДНР" информацию об организационно-штатной структуре, количестве личного состава, вооружения, местах дислокации, задачах, проведении учений с участием международных партнеров, передвижении и морально-психологическом состоянии отдельных подразделений Вооруженных сил Украины на территории проведения операции Объединенных сил.

Также злоумышленник инициативно предложил свои "услуги" для совершения диверсий против украинских военных.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли арсенал военных средств поражения.

Указано, что подозреваемого задержали в июне 2021 года.

В начале августа Артемовский городской суд признал его виновным в создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.