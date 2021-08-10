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Президентський рейтинг: Зеленський випереджає суперників з відривом

Вівторок, 10 серпня 2021, 11:39
Президентський рейтинг: Зеленський випереджає суперників з відривом
Фото ОПУ

Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 29 липня по 4 серпня  

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський – 29% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме". 

 

Деталі: П’ятого президента Петра Порошенка готові підтримати 16% опитаних, співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка − 15%, лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 11%.

За очільника партії "Сила і честь" Ігоря Смешка мають намір проголосувати 6%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 3%, за експрем’єра Володимира Гройсмана – 3%, за свободівця Руслана Кошулинського – 3%, за спікера ВР Дмитра Разумкова – 2%, за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 2%, за мера столиці Віталія Кличка – 1%, за члена Опоблоку Олександра Вілкула – 1%.

У другому турі, якби в нього вийшли Зеленський і Порошенко, то Зеленський би отримав 61% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а Порошенко – 39%. 

 

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували би 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка – 32%.

 

Дослідження тривало з 29 липня по 4 серпня. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Українська правда

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Теми: соціологіяЗеленськийпрезидент
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