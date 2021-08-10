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Президентский рейтинг: Зеленский опережает соперников с отрывом

Вторник, 10 августа 2021, 11:39
Фото ОПУ

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский – 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать". 

 

Детали: Пятого президента Петра Порошенко готовы поддержать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.

За главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко намерены проголосовать 6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3%, за экс-премьера Владимира Гройсмана – 3%, за свободовца Руслана Кошулинского – 3%, за спикера ВР Дмитрия Разумкова – 2%, за председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 2%, за мэра столицы Виталия Кличко – 1%, за члена Оппоблока Александра Вилкула – 1%.

Во втором туре, если бы в него вышли Зеленский и Порошенко, то Зеленский бы получил 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко – 39%.

 

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко – 32%. 

 

Исследование проходило с 29 июля по 4 августа. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда
Темы: социологияЗеленскийпрезидент
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