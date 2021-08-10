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У Литві сподіваються побудувати паркан на кордоні з Білоруссю за рік

Вівторок, 10 серпня 2021, 12:22
Фото: DT.UA

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Без паркану у нас не буде ефективної охорони кордону. Після ухвалення закону цей об'єкт, цей паркан можна буде побудувати в максимально короткі терміни, вдвічі швидше. Ми сподіваємося, що вдасться це зробити за рік", - заявила Білотайте.

Уряд у вівторок направив до Сейму новий проєкт закону про зведення паркану, який просить прийняти в особливо терміновому порядку.

Білотайте заявила, що пакет дозволить побудувати паркан швидше, тому що будуть спрощені процедури закупівель, однак гарантувала, що "буде забезпечено максимальну прозорість, публічність, відкритість усіх даних".

Віцеміністр фінансів Вайда Чеснулявічюте-Маркявічене заявила, що для чотириметрового паркану кошти будуть виділятися поетапно, спочатку - з резерву уряду.

"Паркан не з'явиться швидко, тому, швидше за все, самі витрати на будівництво розподіляться на цей і наступний рік. Цього року частину коштів ми передбачили з резерву уряду, бо оголошена екстремальна ситуація, така можливість у нас є", - сказала Чеснулявічюте-Маркявічене.

Також віцеміністр зазначила, що до кінця року на врегулювання кризи може бути виділено "до десяти мільйонів євро". Очікується, що Євросоюз профінансує частину проєкту, оскільки межа з Білоруссю є зовнішнім кордоном ЄС.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Посадові особи Литви називають потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.

Теми: ЛитваБілоруськордон


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