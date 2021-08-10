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В Литве надеются построить забор на границе с Беларусью за год

Вторник, 10 августа 2021, 12:22
Фото: DT.UA

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, это ограждение можно будет построить в максимально короткие сроки, в два раза быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", - заявила Билотайте.

Правительство во вторник направил в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просит принять в особо срочном порядке.

Билотайте заявила, что пакет позволит построить забор быстрее, так как будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будут обеспечены максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".

Вице-министр финансов Вайда Чеснулявичюте-Маркявичене заявила, что для четырехметрового забора средства будут выделяться поэтапно, сначала - из резерва правительства.

"Забор не появится быстро, поэтому, скорее всего, сами расходы по строительству распределятся на этот и следующий год. В этом году часть средств мы предусмотрели из резерва правительства, поскольку объявлена ​​экстремальная ситуация, такая возможность у нас есть", - сказала Чеснулявичюте-Маркявичене.

Также вице-министр отметила, что до конца года на урегулирование кризиса может быть выделено "до десяти миллионов евро". Ожидается, что Евросоюз профинансирует часть проекта, так как граница с Беларусью является внешней границей ЕС.

В Литву через границу с Беларусью в этом году проникло более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Темы: ЛитваБеларусьграница
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