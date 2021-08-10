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Дрифтували на Софійській площі: міська влада звернулась до поліції

Вівторок, 10 серпня 2021, 12:41
Дрифтували на Софійській площі: міська влада звернулась до поліції
Фото: КМДА

Невідомі без дозволу міської влади дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони на Софійській площі та знімали це все на відео. Міська влада вже звернулась до поліції щодо розслідування інциденту. 

Джерело: КМДА у Telegram 

Пряма мова: "Міська влада не давала жодних дозволів на організацію та проведення зйомок в історичному центрі столиці, на Софійській площі.

Місто звернулось до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб".

Деталі: Відомо, що зранку на площі відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Так, невідомі на автівках на великій швидкості дрифтували посеред пішохідної зони. Водночас, спеціальних огороджень не було встановлено. У КМДА підкреслили, що у небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз у той час. 

Відповідне відео опублікував перший заступник заповіднику "Софія Київська" Вадим Кириленко. 

Українська правда

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Теми: Київ
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