Дрифтовали на Софийской площади: городская власть обратилась в полицию

Неизвестные без разрешения городских властей дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны на Софийской площади и снимали это все на видео. Городские власти уже обратилась в полицию для расследования инцидента.

Источник: КГГА в Telegram

Прямая речь: "Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок в историческом центре столицы, на Софийской площади.

Город обратилось в полицию по расследованию инцидента и установления причастных к нему лиц".

Детали: Известно, что утром на площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. Так, неизвестные на автомобилях на большой скорости дрифтовали среди пешеходной зоны. В то же время, специальных ограждений не было установлено. В КГГА подчеркнули, что в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко.