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Дрифтовали на Софийской площади: городская власть обратилась в полицию

Вторник, 10 августа 2021, 12:41
Дрифтовали на Софийской площади: городская власть обратилась в полицию
Фото: КГГА

Неизвестные без разрешения городских властей дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны на Софийской площади и снимали это все на видео. Городские власти уже обратилась в полицию для расследования инцидента.

Источник: КГГА в Telegram

Прямая речь: "Городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение съемок в историческом центре столицы, на Софийской площади. 

Город обратилось в полицию по расследованию инцидента и установления причастных к нему лиц".

Детали: Известно, что утром на площади проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. Так, неизвестные на автомобилях на большой скорости дрифтовали среди пешеходной зоны. В то же время, специальных ограждений не было установлено. В КГГА подчеркнули, что в опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо в то время.

Соответствующее видео опубликовал первый заместитель заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко.

Украинская правда

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Темы: Киев
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