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Українським олімпійцям виплатять майже $2 мільйона призових

Вівторок, 10 серпня 2021, 12:43
Українським олімпійцям виплатять майже $2 мільйона призових
НОК Україна

Українським спортсменам, які здобули медалі на Олімпійських іграх у Токіо, виплатять преміальні на суму 1,84 млн доларів.

Джерело:  пресслужба Міністерства молоді та спорту, BBC News Україна

Деталі: Виплати мають профінансувати з державного бюджету.

За виграні призові місця і медалі на Олімпіаді у Токіо українські спортсмени отримують від держави таку грошову винагороду: за золото - 125 тисяч доларів, за срібло - 80 тисяч доларів, за бронзу - 55 тисяч доларів.

Лише одному спортсмену вдалося виграти золото - Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном у греко-римській боротьбі (вага - до 87 кг).

За золото Беленюку передбачена виплата у розмірі 125 тис. доларів. Проте двом спортсменам вдалося його випередити за призовими.

Плавець Михайло Романчук та каноїстка Людмила Лузан здобули на Іграх у Токіо по дві медалі - срібло та бронзу. Відповідно, вони мають отримати по 135 тис. доларів.

Ще дві спортсменки - Анастасія Савчук та Марта Фєдіна здобули по дві бронзові нагороди - у дуеті та у команді артистичного плавання. За це вони отримають по 110 тис. доларів.

80 тис. доларів за срібло мають отримати борець Парвіз Насібов, каратистка Анжеліка Терлюга, каноїстка Анастасія Четверикова, боксер Олександр Хижняк і велосипедистка Олена Старикова.

Бронзові медалісти отримають по 55 тисяч доларів.

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Токіо 19 медалей: 12 бронзових, 6 срібних і одну золоту. Україна вперше в історії завоювала медалі Олімпійських ігор у артистичному плаванні та карате.

Україна посіла 16-у позицію в неофіційному медальному рейтингу.

Народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що потрібно провести розслідування участі України на Олімпіаді. Зокрема, чому у списку української делегації виявилося так багато функціонерів, чиновників з Мінспорту, але не вистачило місця для тренерів деяких спортсменів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіада
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