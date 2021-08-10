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Украинским олимпийцам выплатят почти $2 миллиона призовых

Вторник, 10 августа 2021, 12:43
Украинским олимпийцам выплатят почти $2 миллиона призовых
НОК Украины

Украинским спортсменам, которые получили медали на Олимпийских играх в Токио, выплатят премиальные на сумму 1,84 млн долларов.

Источник: пресс-служба Министерства молодежи и спорта, BBC News Украина

Детали: Выплаты должны профинансировать из государственного бюджета.

За выигранные призовые места и медали на Олимпиаде в Токио украинские спортсмены получат от государства такое ​​денежное вознаграждение: за золото - 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч долларов, за бронзу - 55 тысяч долларов.

Только одному спортсмену удалось выиграть золото - Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе (вес - до 87 кг).

За золото Беленюку предусмотрена выплата в размере 125 тыс. долларов. Однако двум спортсменам удалось его опередить по призовыми.

Пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан получили на Играх в Токио по две медали - серебро и бронзу. Соответственно, они должны получить по 135 тыс. долларов.

Еще две спортсменки - Анастасия Савчук и Марта Федина получили по две бронзовые награды - в дуэте и в команде артистического плавания. За это они получат по 110 тыс. долларов.

80 тыс. долларов за серебро должны получить борец Парвиз Насибов, каратистка Анжелика Терлюга, каноистка Анастасия Четверикова, боксер Александр Хижняк и велосипедистка Елена Старикова.

Бронзовые медалисты получат по 55 000 долларов.

Сборная Украины завоевала на Олимпийских играх в Токио 19 медалей: 12 бронзовых, 6 серебряных и одну золотую. Украина впервые в истории завоевала медали Олимпийских игр в артистическом плавании и каратэ.

Украина заняла шестнадцатое позицию в неофициальном медальном рейтинге.

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что нужно провести расследование участия Украины на Олимпиаде. В частности, почему в списке украинской делегации оказалось так много функционеров, чиновников из Минспорта, но не хватило места для тренеров некоторых спортсменов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Олимпиада
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