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У Запоріжжі міська рада зібралася після півтора місяці блокування

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:01
У Запоріжжі міська рада зібралася після півтора місяці блокування
Радіо Свобода

У Запоріжжі 10 серпня відбувається сесія міської ради, чия робота була заблокована близько півтора місяця через конфлікт довкола звільнення міським головою Запоріжжя секретаря міської ради. 

Джерело: кореспондент "Радіо Свобода"

Деталі: У залі сесійних засідань зареєструвався 51 із 64 депутатів міської ради. У засіданні беруть участь депутати від усіх фракцій міськради.

Сесія 10 серпня – позачергова. На неї офіційно винесли лише одне питання: щодо виділення коштів для ліквідації наслідків пожежі, внаслідок якої 2 серпня згоріла покрівля житлового будинку в історичному ареалі Запоріжжя Соцмісто.

Під час сесії мер Володимир Буряк також запропонував внести до порядку денного питання про надання матеріальної допомоги жителям Запоріжжя, а також перерозподілити бюджетні кошти для низки медичних програм.

Цьому передувало: 5 серпня під стінами Запорізької ОДА на майдані Героїв Революції тисячі людей мітингували через конфлікт у міській раді. В акції взяли участь як прихильники чинного мера міста, так і його противники.

Попереднє сесійне засідання міської ради відбулося 11 червня. 

30 червня, 2, 20, 23 та 30 липня депутати всіх фракцій, окрім промерської партії "Єднання", відмовилися брати участь у засіданнях ради, скликаних мером.

Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснили незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва ("Слуга народу") розпорядженням мера від 25 червня.

У мерії це рішення обґрунтували тим, що "він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці". 

Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради залишається квотою партії "Слуга народу", і Буряк чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

У фракції "Слуга народу" назвали дії міського голови протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству.

Анатолій Куртєв подав заяву до поліції, заявивши про незаконне звільнення. За нею відкрито провадження. Також Куртєв подав судові позови з вимогою скасувати розпорядження про своє звільнення.

Інші політичні сили, зокрема фракція "Європейська солідарність", свою відсутність пояснювали неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

26 липня мер Запоріжжя звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Запорізької міської ради. Наразі ці документи перебувають на розгляді профільного комітету парламенту.

"Українська правда" в Threads

Теми: Запоріжжямісцева влада
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