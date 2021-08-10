В Запорожье городской совет собрался после полутора месяцев блокировки

В Запорожье 10 августа проходит сессия городского совета, чья работа была заблокирована около полутора месяцев из-за конфликта вокруг увольнения городским главой Запорожья секретаря городского совета.

Источник: корреспондент "Радио Свобода"

Детали: В зале сессионных заседаний зарегистрировался 51 из 64 депутатов городского совета. В заседании принимают участие депутаты от всех фракций горсовета.

Сессия 10 августа – внеочередная. На нее официально вынесли лишь один вопрос: о выделении средств для ликвидации последствий пожара, в результате которого 2 августа сгорела кровля жилого дома в историческом ареале Запорожья Соцгород.

Во время сессии мэр Владимир Буряк также предложил внести в повестку дня вопрос о предоставлении материальной помощи жителям Запорожья, а также перераспределить бюджетные средства для ряда медицинских программ.

Этому предшествовало: 5 августа под стенами Запорожской ОГА на площади Героев Революции тысячи людей митинговали из-за конфликта в городском совете. В акции приняли участие как сторонники действующего мэра города, так и его противники.

Предыдущее пленарное заседание городского совета состоялось 11 июня.

30 июня, 2, 20, 23 и 30 июля депутаты всех фракций, кроме промэрской партии "Единение", отказались участвовать в заседаниях совета, созванного мэром.

Свое отсутствие в зале заседаний представители других политических сил объяснили несогласием с ситуацией относительно увольнения секретаря городского совета Анатолия Куртева ("Слуга народа") распоряжением мэра от 25 июня.

В мэрии это решение обосновали тем, что "он не прошел специальную проверку, которую проходят все должностные лица".

Позже в интервью муниципальному телеканалу мэр Запорожья заявил, что это увольнение не имеет политических мотивов: должность секретаря горсовета остается квотой партии "Слуга народа", и Буряк ждет предложений новых кандидатур от этой политсилы.

Во фракции "Слуга народа" назвали действия мэра противозаконными и такими, которые не соответствуют действующему законодательству.

Анатолий Куртев подал заявление в полицию, заявив о незаконном увольнении. По нему открыто производство. Также Куртев подал судебные иски с требованием отменить распоряжение о своем увольнении.

Другие политические силы, в частности фракция "Европейская солидарность", свое отсутствие объясняли невозможностью проведения их без секретаря горсовета, поскольку на него возлагается ряд вопросов по организации работы совета.

26 июля мэр Запорожья обратился к Верховной Раде относительно роспуска Запорожского городского совета. Сейчас эти документы находятся на рассмотрении профильного комитета парламента.