Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму – Резніков

Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Мінінтеграції з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у США

Пряма мова Резнікова: "Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї".

Деталі: За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани.

Резніков зазначив, що зараз те саме відбувається з Північним потоком-2, у результаті реалізації якого три країни Балтії опиняться під страшенним тиском.

Він додав, що також під прямою загрозою опинилась Польща.

Міністр переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску.

Крім того, за його словами, важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема, через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів.

Повідомляється, що сторони також обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей.