Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму – Резніков

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:14
Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму – Резніков
Фото з Facebook Мінінтеграції

Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Мінінтеграції з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у США

Пряма мова Резнікова: "Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї".

Деталі: За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани.

Резніков зазначив, що зараз те саме відбувається з Північним потоком-2, у результаті реалізації якого три країни Балтії опиняться під страшенним тиском.

Він додав, що також під прямою загрозою опинилась Польща.

Міністр переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску.

Крім того, за його словами, важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема, через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів.  

Повідомляється, що сторони також обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

  

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: