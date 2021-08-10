Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму – Резніков

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:14
Фото з Facebook Мінінтеграції

Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Мінінтеграції з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у США

Пряма мова Резнікова: "Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями Рф, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї".

Деталі: За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани.

Резніков зазначив, що зараз те саме відбувається з Північним потоком-2, у результаті реалізації якого три країни Балтії опиняться під страшенним тиском.

Він додав, що також під прямою загрозою опинилась Польща.

Міністр переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проект, і не допустити його запуску.

Крім того, за його словами, важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема, через розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів.  

Повідомляється, що сторони також обговорили роль США в контексті реалізації Україною Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

  

Українська правда
Теми: КримРосіяядерна зброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоДрифт на Софійській: прокуратура хоче вилучити автомобілі зі зйомок

оновленоМессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа

Окупанти поранили трьох військових на Донбасі

Фінансує тероризм: анульовано спецдозвіл Group DF Фірташа на користування надрами

Україна викликала до МЗС главу посольства Білорусі після заяв Лукашенка

Фото, відеоСкандальний дрифт у центрі Києва: в машинах були Alyona Alyona і гонщик-чемпіон

Усі новини...
Крим
Хто і коли жив в Криму? Розвінчуємо міфи
Окупанти зірвали богослужіння в монастирі ПЦУ в Криму
Участь на саміті Кримської платформи підтвердили 33 учасники з різних країн
Останні новини
19:38
Окупанти за добу 4 рази порушили "тишу", у ЗСУ троє поранених
19:20
У Греції через лісові пожежі евакуюють ще 12 населених пунктів на Пелопоннесі
18:54
Керівництво Державної зернової компанії підозрюють у завданні збитків у сотні мільйонів
18:37
фотоДрифт на Софійській: прокуратура хоче вилучити автомобілі зі зйомок
18:34
фотоАнтарктичну станцію "Академік Вернадський" засипало снігом
18:16
Ще три країни Європи підтвердили участь у саміті Кримської платформи – Кулеба
17:55
Google знизить зарплату співробітникам, які постійно працюють з дому
17:39
оновленоМессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа
17:36
Фонд держмайна здає в оренду термінал "С" аеропорту "Бориспіль"
17:35
Окупанти поранили трьох військових на Донбасі
Усі новини...