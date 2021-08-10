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Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму – Резников

Вторник, 10 августа 2021, 13:14
Россия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму – Резников
Фото с Facebook Мининтеграции

Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму.

Источник: Мининтеграции со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова во время встречи с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в США

Прямая речь Резникова: "Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия".

Детали: По словам министра, именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке и влияет на Балканы.

Резников отметил, что сейчас то же самое происходит с Северным потоком-2, в результате реализации которого три страны Балтии окажутся под страшным давлением.

Он добавил, что также под прямой угрозой оказалась Польша.

Министр убежден, что надо усилить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, и не допустить его запуска.

Кроме того, по его словам, важно расширить пакет по безопасности для Украины, в частности, через развертывание сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений.

Сообщается, что стороны также обсудили роль США в контексте реализации Украиной Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: КрымРосcияядерное оружие
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