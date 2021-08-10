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Спека та грози: надзвичайники оголосили про погіршення погоди 

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:45
Спека та грози: надзвичайники оголосили про погіршення погоди 

Вдень 11 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, град та шквали вітру, надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпечності. 

Джерело: ДСНС у Telegram, "Інтерфакс-Україна" з посиланням Укргідрометцентр 

Деталі: Окрім того, у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

За словами синоптиків, у середу та четвер в Україні збережеться спека, проте на півдні, заході та південному сході очікуються короткочасні дощі. 

Зокрема, на південному сході в окремих районах вдень прогнозують град та шквали вітру в 15-20 метрів за секунду. Там же очікують короткочасні дощі, грози. На іншій території опадів не прогнозують. 

Проте вдень у західних, Сумській та Харківській області місцями можливий короткочасний дощ та грози. 

Температура вночі буде триматись на рівні 13-18 градусів, вдень – 24-29. У південних та східних областях вночі буде тепліше: від 17 до 22 градусів. Вдень там прогнозують 28-33 градуса. 

У столиці 11 серпня опадів не прогнозують, а температура буде коливатись вночі від 16 до 18 градусів, вдень – 27-29 градусів. 

12 серпня короткочасні дощі прогнозують у південно-східній частині країни. Там же можуть пройти грози. На іншій території опадів не очікують. 

Температура буде така ж, як і 11 серпня: вночі – 13-18 градусів, вдень – 24-29. 

На півдні та сході вночі буде тепліше – від 17 до 22 градусів. Вдень там прогріє до 31 градуса, а на Луганщині – до 34. 

Також опадів не прогнозуються і 12 серпня в Києві. Вдень стовпчики термометра можуть показувати до 28 градусів, вночі – до 18.

Українська правда

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Теми: погода
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