Спека та грози: надзвичайники оголосили про погіршення погоди 

Вдень 11 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, град та шквали вітру, надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпечності.

Джерело: ДСНС у Telegram, "Інтерфакс-Україна" з посиланням Укргідрометцентр

Деталі: Окрім того, у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За словами синоптиків, у середу та четвер в Україні збережеться спека, проте на півдні, заході та південному сході очікуються короткочасні дощі.

Зокрема, на південному сході в окремих районах вдень прогнозують град та шквали вітру в 15-20 метрів за секунду. Там же очікують короткочасні дощі, грози. На іншій території опадів не прогнозують.

Проте вдень у західних, Сумській та Харківській області місцями можливий короткочасний дощ та грози.

Температура вночі буде триматись на рівні 13-18 градусів, вдень – 24-29. У південних та східних областях вночі буде тепліше: від 17 до 22 градусів. Вдень там прогнозують 28-33 градуса.

У столиці 11 серпня опадів не прогнозують, а температура буде коливатись вночі від 16 до 18 градусів, вдень – 27-29 градусів.

12 серпня короткочасні дощі прогнозують у південно-східній частині країни. Там же можуть пройти грози. На іншій території опадів не очікують.

Температура буде така ж, як і 11 серпня: вночі – 13-18 градусів, вдень – 24-29.

На півдні та сході вночі буде тепліше – від 17 до 22 градусів. Вдень там прогріє до 31 градуса, а на Луганщині – до 34.

Також опадів не прогнозуються і 12 серпня в Києві. Вдень стовпчики термометра можуть показувати до 28 градусів, вночі – до 18.