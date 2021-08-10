Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спека та грози: надзвичайники оголосили про погіршення погоди 

Вівторок, 10 серпня 2021, 13:45

Вдень 11 серпня у південно-східній частині України очікуються грози, град та шквали вітру, надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпечності. 

Джерело: ДСНС у Telegram, "Інтерфакс-Україна" з посиланням Укргідрометцентр 

Деталі: Окрім того, у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

За словами синоптиків, у середу та четвер в Україні збережеться спека, проте на півдні, заході та південному сході очікуються короткочасні дощі. 

Зокрема, на південному сході в окремих районах вдень прогнозують град та шквали вітру в 15-20 метрів за секунду. Там же очікують короткочасні дощі, грози. На іншій території опадів не прогнозують. 

Проте вдень у західних, Сумській та Харківській області місцями можливий короткочасний дощ та грози. 

Температура вночі буде триматись на рівні 13-18 градусів, вдень – 24-29. У південних та східних областях вночі буде тепліше: від 17 до 22 градусів. Вдень там прогнозують 28-33 градуса. 

У столиці 11 серпня опадів не прогнозують, а температура буде коливатись вночі від 16 до 18 градусів, вдень – 27-29 градусів. 

12 серпня короткочасні дощі прогнозують у південно-східній частині країни. Там же можуть пройти грози. На іншій території опадів не очікують. 

Температура буде така ж, як і 11 серпня: вночі – 13-18 градусів, вдень – 24-29. 

На півдні та сході вночі буде тепліше – від 17 до 22 градусів. Вдень там прогріє до 31 градуса, а на Луганщині – до 34. 

Також опадів не прогнозуються і 12 серпня в Києві. Вдень стовпчики термометра можуть показувати до 28 градусів, вночі – до 18.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

оновленоМессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа

Усі новини...
погода
Більше тропічних ночей та менше снігового покриву. Що буде з кліматом України наступні 50 років – розповідає Світлана Краковська
В Україні дощитиме до кінця тижня
Українців попередили про погіршення погоди в окремих областях
Останні новини
23:53
відеоНа білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
23:25
У Німеччині 8500 пацієнтам могли вколоти фізрозчин замість вакцини
23:02
"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
22:44
Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра
22:28
"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів
22:16
фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі
21:57
Новини економіки: ціни на автогаз, програма "5-7-9", Фірташ і надра
21:42
Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності
21:28
фотоФонд держмайна здасть в оренду частину замку в Кам'янці-Подільському
21:12
Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді
Усі новини...