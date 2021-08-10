Жара и грозы: чрезвычайники объявили об ухудшении погоды

Днем 11 августа во юго-восточной части Украины ожидаются грозы, град и шквалы ветра, чрезвычайники объявили "желтый" уровень опасности.

Источник: ГСЧС в Telegram, "Интерфакс-Украина" со ссылкой Укргидрометцентр

Детали: Кроме того, в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По словам синоптиков, в среду и четверг в Украине сохранится жара, однако на юге, западе и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди.

В частности, на юго-востоке в отдельных районах днем ​​прогнозируют град и шквалы ветра в 15-20 метров в секунду. Там же ожидают кратковременные дожди, грозы. На остальной территории осадков не прогнозируют.

Однако днем ​​в западных, Сумской и Харьковской области местами возможен кратковременный дождь и грозы.

Температура ночью будет держаться на уровне 13-18 градусов, днем ​​– 24-29. В южных и восточных областях ночью будет теплее: от 17 до 22 градусов. Днем там прогнозируют 28-33 градуса.

В столице 11 августа осадков не прогнозируют, а температура будет колебаться ночью от 16 до 18 градусов, днем ​​– 27-29 градусов.

12 августа кратковременные дожди прогнозируют в юго-восточной части страны. Там же могут пройти грозы. На остальной территории осадков не ожидают.

Температура будет такая же, как и 11 августа: ночью – 13-18 градусов, днем ​​– 24-29.

На юге и востоке ночью будет теплее – от 17 до 22 градусов. Днем там прогреет до 31 градуса, а в Луганской области – до 34.

Также осадков не прогнозируются и 12 августа в Киеве. Днем столбики термометра могут показывать до 28 градусов, ночью – до 18.