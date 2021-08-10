Затримали "смотрящого" за рідним містом Зеленського

Служба безпеки України звітує, що провела масштабну спецоперацію із викриття одного з найвпливовіших злочинних угруповань Кривого Рогу.

Джерело: СБУ, прокуратура Дніпропетровщини

Деталі: За даними СБУ, структура в основному складалася з місцевих, яких неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. Мала чітку ієрархію і сувору внутрішню дисципліну. Вирізнялася особливою жорстокістю методів силового "впливу".

Очолював угрупування 63-річний кримінальний авторитет, який уже понад 10 років відомий у кримінальних колах як "смотрящій" за містом, вказують правоохоронці.

Силовики не називають затриманого, але за даними джерела УП в правоохоронних органах, кримынальний авторитет має прізвисько "Хіпака". За даними УП, його немає в санкційному списку РНБО.

За попередніми даними слідства, зловмисники "спеціалізувалися" на "кришуванні" бізнесу, збиранні "общака" і вимаганні неіснуючих боргів. У разі відмови "боржників" сплачувати за "зобов’язаннями", до них застосовувалася тактика залякувань. Погрози фізичної розправи і нанесення шкоди особистому майну спрацьовували безвідмовно.

Вказано, що правоохоронці затримали ватажка і чотирьох активних членів злочинного угруповання під час отримання чергового "траншу" неіснуючого боргу. 30 тисяч доларів США передав зловмисникам один з місцевих бізнесменів в обмін на власний спокій.

У ході обшуків за місцем мешкання зловмисників правоохоронці вилучили великі суми грошей, ймовірно отримані злочинним шляхом, вогнепальну зброю, паспорти іноземних держав, у тому числі РФ.

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ст. 255-1 (поширення злочинного впливу) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності до діяльності угруповання представників силових структур та органів влади.

За даними джерела УП серед правоохоронців, суд обрав ватажку запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, але прокуратура вже подала апеляцію.