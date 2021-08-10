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Задержан "смотрящий" за родным городом Зеленского

Вторник, 10 августа 2021, 13:52

Служба безопасности Украины отчитывается, что провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.

Источник: СБУ, прокуратура Днепропетровской области

Детали: По данным СБУ, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину. Отличалась особой жестокостью методов силового "воздействия".

Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом, указывают правоохранители.

Силовики не называют задержанного, но по данным источника УП в правоохранительных органах, криминальный авторитет имеет прозвище "Хмпака". По данным УП, его нет в санкционном списке СНБО.

По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, уборке "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить за "обязательствами", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесения вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Указано, что правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 30000 долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли крупные суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

По данным источника УП среди правоохранителей, суд избрал предводителю мера пресечения - круглосуточный домашний арест, но прокуратура уже подала апелляцию.

Темы: Кривой РогкриминалСБУ
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