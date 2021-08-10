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Начальник Держпродспоживслужби Запоріжжя попався на хабарях – ДБР

Вівторок, 10 серпня 2021, 14:11
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань затримало у Запоріжжі начальника Держпродспоживслужби області за вимагання грошей у підлеглого.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Працівники теруправління ДБР Мелітополя затримали на "гарячому" начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи, що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки".

Деталі: Чиновник мотивував свою вимогу тим, що закон забороняє громадянам використовувати сільськогосптехніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери та домогосподарі області мають платити данину.

Посадовця затримали під час одержання чергового хабаря у 8 тисяч 250 доларів. Зазначається, що він намагався викинути гроші.

Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовцем ще 3 тисяч доларів.

Наразі за місцем проживання та місцем роботи затриманого проходять обшуки.

Чиновнику загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: хабарЗапоріжжяДБР


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