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Начальник Госпродпотребслужбы Запорожья попался на взятках – ГБР

Вторник, 10 августа 2021, 14:11
Начальник Госпродпотребслужбы Запорожья попался на взятках – ГБР
Фото ГБР

Государственное бюро расследований задержало в Запорожье начальника Госпродпотребслужбы области за ​​вымогательство денег у подчиненного.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Сотрудники теруправления ГБР Мелитополя задержали на "горячем" начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники".

Детали: Чиновник мотивировал свое требование тем, что закон запрещает гражданам использовать сельхозтехнику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и домохозяины области должны платить дань.

Чиновника задержали во время получения очередной взятки в 8 тысяч 250 долларов. Отмечается, что он пытался выбросить деньги.

Ранее сотрудники ГБР задокументировали получение начальником еще 3 тысяч долларов.

Сейчас по месту жительства и месту работы задержанного проходят обыски.

Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: взяткаЗапорожьеГБР
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