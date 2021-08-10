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Мессі йде у французький клуб, вже прибув до Парижа

Вівторок, 10 серпня 2021, 17:39
skysports.com

Зірка світового футболу Ліонель Мессі, який грав за іспанський клуб "Барселона", домовився про контракт із французьким клубом "Парі Сен-Жермен".

Джерело: газета "L'Equipe" і "Бі-Бі-Сі", інші медіа

Деталі: Мессі вже прибув до Парижа.

А ПСЖ опублікував у Twitter відеоролик на честь новачка.

Про те, що 34-річний аргентинський футболіст підпише дворічний контракт із можливістю продовження ще на рік до червня 2024 року, раніше написала французька спортивна газета L'Equipe.

Очікується, що 10 серпня Мессі пройде медогляд і підпише контракт.

Він буде виступати за французький клуб під 30-м номером, під яким починав кар'єру в "Барселоні".

Шестиразовий володар "Золотого м'яча", який усю свою кар'єру виступав за "Барселону", був змушений піти з каталонського клубу після того, як не зміг домовитися про продовження контракту.

Інформацію підтверджують і спортивні коментатори. "Все підтверджено. Ліональ Мессі буде гравцем ПСЖ. Все вирішилося буквально в останні хвилини", – сказав "Бі-бі-сі" Гільем Балага, авторитетний спортивний колумніст, що спеціалізується на іспанському футболі.

Довідка: 34-річний аргентинець Ліонель Мессі завоював із "Барсою" 36 трофеїв і забив неймовірні 672 голи.

Влітку минулого року Мессі хотів піти з "Барселони", але клуб не відпустив його, а 1 липня цього року він став вільним агентом (тобто міг перейти в будь-який інший клуб без того, щоб новій команді довелося платити гігантські відступні).

Олена Рощенко, УП, оновлено від 14:29
Теми: футболспортІспаніяФранція


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