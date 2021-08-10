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Месси идет во французский клуб, уже прибыл в Париж

Вторник, 10 августа 2021, 17:39
Месси идет во французский клуб, уже прибыл в Париж
skysports.com

Звезда мирового футбола Лионель Месси, который играл за испанский клуб "Барселона", договорился о контракте с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Источник: газета "L'Equipe" и "Би-Би-Си", другие медиа

Детали: Месси уже прибыл в Париж.

А ПСЖ опубликовал в Twitter видеоролик в честь новичка.

О том, что 34-летний аргентинский футболист подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на год до июня 2024 года, ранее написала французская спортивная газета L'Equipe. 

Ожидаjлось, что 10 августа Месси пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Он будет выступать за французский клуб под 30-м номером, под которым начинал карьеру в "Барселоне".

Шестикратный обладатель "Золотого мяча", всю свою карьеру выступавший за "Барселону", был вынужден уйти из каталонского клуба, после того как не смог договориться о продлении контракта.

Информацию подтверждают и спортивные комментаторы. "Все подтверждено. Лиональ Месси будет игроком ПСЖ. Все решилось буквально в последние минуты", – сказал "Би-би-си" Гильем Балаге, авторитетный спортивный колумнист, специализирующийся на испанском футболе.

Справка: 34-летний аргентинец Лионель Месси завоевал с "Барсой" 36 трофеев и забил невероятные 672 гола.

Летом прошлого года Месси хотел уйти из "Барселоны", но клуб не отпустил его, а 1 июля этого года он стал свободным агентом (то есть мог перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

Алена Рощенко, УП, обновлено от 14:29

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Темы: футболспортИспанияФранция
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