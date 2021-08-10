Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується – KSE 

Поступове зростання захворюваності на COVID-19 триває в Україні четвертий тиждень поспіль.

Джерело: Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE), Talagram Коронавірус_інфо

Деталі: Поточна ситуація з поширенням коронавірусу SARS CoV 2 в Україні залишається все ще контрольованою, але рівень госпіталізацій уже перевищує виписки на 18%.

Сумська, Тернопільська та Херсонська області показують перевищення коефіцієнта виявлення на 4%. Найбільш критична ситуація – в Одеській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Сумарне зростання госпіталізацій у цих регіонах становить 100% усього зростання в Україні.

Водночас, як зазначається, Україна продовжує нарощувати вакцинацію: "її поточні темпи перевершують середньосвітові та європейські показники на 1,4% вакцинованого населення за тиждень".

Але цього недостатньо, вже зараз необхідно її прискорити у 2 рази, щоб вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року, наголошують у KSE.