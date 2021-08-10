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Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается – KSE

Вторник, 10 августа 2021, 17:09

Постепенный рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Украине четвертую неделю подряд.

Источник: Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), Talagram Коронавирус_инфо

Детали: Текущая ситуация с распространением коронавируса SARS CoV 2 в Украине остается все еще контролируемой, но уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%.

Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента выявления на 4%. Самая критическая ситуация – в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине.

В то же время, как отмечается, Украина продолжает наращивать вакцинацию: "ее текущие темпы превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю".

Но этого недостаточно, уже сейчас необходимо ее ускорить в 2 раза, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года, подчеркивают в KSE.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидемиякоронавирусCovid-2019
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