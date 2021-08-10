Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина погодила фонд відбудови після повеней на 30 млрд євро – ЗМІ

Вівторок, 10 серпня 2021, 20:27

Німецький федеральний уряд та уряди земель погодили створення національного фонду для відбудови постраждалих від руйнівних повеней регіонів на суму 30 мільярдів євро.

Про це повідомила інформагенція dpa з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідної домовленості було досягнуто у вівторок, 10 серпня, під час конференції канцлерки Ангели Меркель та прем'єр-міністрів земель.

Національний фонд "Допомога у відновленні-2021" має бути створений як спеціальний федеральний фонд. 

Заходи федеральних земель з відбудови після негоди на суму 28 мільярдів євро мають бути профінансовані порівну федеральним урядом та земельними урядами. 

Згідно з проєктом рішення, внески окремих земель у фонд врегулюють через зміну розподілу надходжень податку з обороту упродовж наступних 30 років. 

Різниця у два мільярди - це збитки, яких зазнали об'єкти, що перебувають у федеральній власності, оскільки негода завдала шкоди мостам, залізницям та автомагістралям.

Для створення цього фонду необхідно ухвалення окремого федерального закону. 

Очікується, що Бундестаг розгляне його на спеціальному засіданні 25 серпня.

За оцінкою кандидата у канцлери від блоку Меркель Арміна Лашета, тільки у Північному Рейні-Вестфалії збитки, завдані цьогорічною повінню, становлять понад 13 мільярдів євро. Приблизно такий же обсяг збитків у сусідній землі Рейнланд-Пфальц.

Внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

Теми: Німеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян

фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі

Alyona Alyona: Нам сказали, що знімають відео до Дня Незалежності

Новини 10 серпня: дрифт на Софійській площі, функціонери на Олімпіаді

Лукашенко обіцяє відповідь на санкції США, Канади та Британії

Ще один український футбольний клуб залишає єврокубки

Усі новини...
Німеччина
У партії Меркель оцінили збитки від повені на заході країни в десятки мільярдів євро
“Недоцільно”: У Німеччині хочуть згорнути безкоштовні тести на COVID-19
Збитки від повеней в Німеччині можуть сягнути 20-30 млрд євро
Останні новини
03:44
Facebook видалив російську мережу з дезінформації щодо вакцин
02:45
Губернатор Нью-Йорку подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях
01:38
Таліби захопили контроль над стратегічним транспортним вузлом в Афганістані
00:44
Кількість загиблих в пожежах в Алжирі сягнула 42
23:53
відеоНа білоруському телебаченні показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
23:25
У Німеччині 8500 пацієнтам могли вколоти фізрозчин замість вакцини
23:02
"Ми зробимо усе, щоб відновити теплі стосунки": Red Bull просить вибачення у киян
22:44
Коаліція в Польщі розвалюється через звільнення віцепрем’єра
22:28
"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів
22:16
фото, оновленоДрифт на Софійській: прокуратура вилучила автомобілі
Усі новини...