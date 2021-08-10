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Німеччина погодила фонд відбудови після повеней на 30 млрд євро – ЗМІ

Вівторок, 10 серпня 2021, 20:27

Німецький федеральний уряд та уряди земель погодили створення національного фонду для відбудови постраждалих від руйнівних повеней регіонів на суму 30 мільярдів євро.

Про це повідомила інформагенція dpa з посиланням на джерела в уряді, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідної домовленості було досягнуто у вівторок, 10 серпня, під час конференції канцлерки Ангели Меркель та прем'єр-міністрів земель.

Національний фонд "Допомога у відновленні-2021" має бути створений як спеціальний федеральний фонд. 

Заходи федеральних земель з відбудови після негоди на суму 28 мільярдів євро мають бути профінансовані порівну федеральним урядом та земельними урядами. 

Згідно з проєктом рішення, внески окремих земель у фонд врегулюють через зміну розподілу надходжень податку з обороту упродовж наступних 30 років. 

Різниця у два мільярди - це збитки, яких зазнали об'єкти, що перебувають у федеральній власності, оскільки негода завдала шкоди мостам, залізницям та автомагістралям.

Для створення цього фонду необхідно ухвалення окремого федерального закону. 

Очікується, що Бундестаг розгляне його на спеціальному засіданні 25 серпня.

За оцінкою кандидата у канцлери від блоку Меркель Арміна Лашета, тільки у Північному Рейні-Вестфалії збитки, завдані цьогорічною повінню, становлять понад 13 мільярдів євро. Приблизно такий же обсяг збитків у сусідній землі Рейнланд-Пфальц.

Внаслідок руйнівної повені спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 людей. Доля багатьох людей досі невідома.

"Українська правда" в Threads

Теми: Німеччина
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