Германия согласовала фонд восстановления после наводнений на 30 млрд евро - СМИ
Немецкое федеральное правительство и правительства земель согласовали создание национального фонда для восстановления пострадавших от разрушительных наводнений регионов на сумму 30 млрд евро.
Об этом сообщило информагентство dpa со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Соответствующая договоренность была достигнута во вторник, 10 августа, во время конференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров земель.
Национальный фонд "Помощь в восстановлении-2021" должен быть создан как специальный федеральный фонд.
Меры федеральных земель по восстановлению после стихии на сумму 28 млрд евро должны быть профинансированы поровну федеральным правительством и земельными правительствами.
Согласно проекту решения, взносы отдельных земель в фонд урегулируют через изменение распределения поступлений налога с оборота в течение следующих 30 лет.
Разница в два миллиарда - это убытки, понесенные объектами, находящимися в федеральной собственности, поскольку непогода нанесла ущерб мостам, железным дорогам и автомагистралям.
Для создания этого фонда необходимо принятие отдельного федерального закона.
Ожидается, что Бундестаг рассмотрит его на специальном заседании 25 августа.
По оценке кандидата в канцлеры от блока Меркель Армина Лашета, только в Северном Рейне-Вестфалии ущерб, нанесенный наводнением, составляют более 13 млрд евро. Примерно такой же объем ущерба - в соседней земле Рейнланд-Пфальц.
Вследствие разрушительного наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.