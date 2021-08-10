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Германия согласовала фонд восстановления после наводнений на 30 млрд евро - СМИ

Вторник, 10 августа 2021, 20:27

Немецкое федеральное правительство и правительства земель согласовали создание национального фонда для восстановления пострадавших от разрушительных наводнений регионов на сумму 30 млрд евро.

Об этом сообщило информагентство dpa со ссылкой на источники в правительстве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Соответствующая договоренность была достигнута во вторник, 10 августа, во время конференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров земель.

Национальный фонд "Помощь в восстановлении-2021" должен быть создан как специальный федеральный фонд.

Меры федеральных земель по восстановлению после стихии на сумму 28 млрд евро должны быть профинансированы поровну федеральным правительством и земельными правительствами.

Согласно проекту решения, взносы отдельных земель в фонд урегулируют через изменение распределения поступлений налога с оборота в течение следующих 30 лет.

Разница в два миллиарда - это убытки, понесенные объектами, находящимися в федеральной собственности, поскольку непогода нанесла ущерб мостам, железным дорогам и автомагистралям.

Для создания этого фонда необходимо принятие отдельного федерального закона.

Ожидается, что Бундестаг рассмотрит его на специальном заседании 25 августа.

По оценке кандидата в канцлеры от блока Меркель Армина Лашета, только в Северном Рейне-Вестфалии ущерб, нанесенный наводнением, составляют более 13 млрд евро. Примерно такой же объем ущерба - в соседней земле Рейнланд-Пфальц.

Вследствие разрушительного наводнения, вызванного сильными дождями, погибли по меньшей мере 188 человек. Судьба многих людей до сих пор неизвестна.

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Темы: Германия
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