"Шахтар" пробився до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів

Донецький "Шахтар" пробився до плей-офф раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. У матчі-відповіді 3 раунду відбору "Шахтар"з рахунком 2:1 здолав бельгійський "Генк". Перший матч в Бельгії також завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок 10 серпня.

"Шахтар" потужно розпочав другий тайм і вже на 14 хвилині після пасу Педрінью Тете вибіг сам на сам, але не зумів пробити воротаря "Генка". Бельгійці також відповідали небезпечними атаками і в одному з моментів у гру вступив Анатолій Трубін.

На 27 хвилині "Шахтар" повів у рахунку. Після пасу від Тете відзначився Лассіна Траоре - 1:0. Старт другого тайму був за бельгійцями. Після удару Пола Онуачу м`яч полетів у поперечку воріт донецької команди.

Другий гол у ворота "Генка" залетів на 76-й хвилині. Маркос Антоніо зумів відзначитися після пари заблокованих ударів - 2:0. На 90-й хвилині "Генк" таки пробив оборону "Шахтаря". Забитий м`яч в активі Сіріля Дессерса - 2:1.

У плей-офф раунді Ліги Чемпіонів "Шахтар" зустрінеться з переможцем пари "Монако" - "Спарта".