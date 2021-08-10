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"Шахтер" пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов

Вторник, 10 августа 2021, 22:28
Шахтер пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" пробился в плей-офф раунда квалификации Лиги Чемпионов. В ответном матче 3 раунда отбора "Шахтер" со счетом 2:1 одолел бельгийский "Генк". Первый матч в Бельгии также завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник 10 августа.

"Шахтер" мощно начал второй тайм и уже на 14 минуте после паса Педринью Тете выбежал один на один, но не сумел пробить вратаря "Генка". Бельгийцы также отвечали опасными атаками и в одном из моментов в игру вступил Анатолий Трубин.

На 27-й минуте "Шахтер" повел в счете. После паса от Тете отличился Лассина Траоре - 1:0. Старт второго тайма было за бельгийцами. После удара Пола Онуачу мяч полетел в перекладину ворот донецкой команды.

Второй гол в ворота "Генка" залетел на 76-й минуте. Маркос Антонио сумел отличиться после пары заблокированных ударов - 2: 0. На 90-й минуте "Генк" же пробил оборону "Шахтера". Забитый мяч в активе Сириля Дессерса - 2: 1.

В плей-офф раунде Лиги Чемпионов "Шахтер" встретится с победителем пары "Монако" - "Спарта".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футболШахтер
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