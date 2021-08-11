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Facebook видалив російську мережу з дезінформації щодо вакцин

Середа, 11 серпня 2021, 03:44
Facebook видалив російську мережу з дезінформації щодо вакцин

Facebook видалив  російську мережу з дезінформації щодо вакцин проти COVID-19.

Джерело: Reuters, AFP

Деталі: Мова йде про мережу облікових записів, пов'язаних з маркетинговою фірмою Fazze, яка прагнула залучити впливових осіб для поширення антивакцинаторського контенту. Як повідомляється, операція була націлена в першу чергу на Індію і Латинську Америку, але також на Штати.

Слідчі Facebook  назвали кампанію "пральною машиною дезінформації". Там створювали оманливі статті та петиції на таких форумах, як Reddit, Medium та Change.org, а також використовували фейкові облікові записи на Facebook та Instagram.  Потім  "впливовим особам" надавали посилання, хештеги і багато іншого для поширення дезінформації, що стосується вакцин.

За даними Facebook, цю операцію викрили впливові особи у Франції і Німеччині, які поставили під сумнів твердження, зроблені в електронних листах від Fazze, що спонукало журналістів розібратися в цьому питанні.

AFP пише, що "кампанія, схоже, провалилася": майже жоден з постів в Instagram не отримав відміток "Подобається", а петиції англійською та хінді на Change.org отримали менше 1000 підписів кожна.

Facebook заблокував акаунти за порушення своєї політики проти іноземного втручання. Невідомо, хто найняв Fazze для антивакцинаторської кампанії.

Як повідомляється, Fazze – дочірня компанія зареєстрованої у Великобританії маркетингової компанії AdNow, яка в основному здійснювала свою діяльність з Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіРосія
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