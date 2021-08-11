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Facebook удалил российскую сеть по дезинформации насчет вакцин

Среда, 11 августа 2021, 03:44
Facebook удалил российскую сеть по дезинформации насчет вакцин

Facebook удалил российскую сеть по дезинформации относительно вакцин против COVID-19.

Источник: Reuters, AFP

Детали: Речь идет о сети учетных записей, связанных с маркетинговой фирмой Fazze, которая стремилась привлечь влиятельных лиц для распространения антивакцинаторского контента. Как сообщается, операция была нацелена в первую очередь на Индию и Латинскую Америку, но также на Штаты.

Следователи Facebook назвали кампанию "стиральной машиной дезинформации". Там создавали ложные статьи и петиции на таких форумах, как Reddit, Medium и Change.org, а также использовали фейковые аккаунты на Facebook и Instagram. Затем "влиятельным лицам" предоставляли ссылки, хэштеги и многое другое для распространения дезинформации,  касающейся  вакцин.

По данным Facebook, эту операцию разоблачили влиятельные лица во Франции и Германии, которые поставили под сомнение утверждения, сделанные в электронных письмах от Fazze, что побудило журналистов разобраться в этом вопросе.

AFP пишет, что "кампания, похоже, провалилась": почти ни один из постов в Instagram не получил отметок "Нравится", а петиции на английском и хинди на Change.org получили менее 1000 подписей каждая.

Facebook заблокировал аккаунты за нарушение своей политики против иностранного вмешательства. Неизвестно, кто нанял Fazze для антивакцинаторской кампании.

Как сообщается, Fazze - дочерняя компания зарегистрированной в Великобритании маркетинговой компании AdNow, которая в основном осуществляла свою деятельность из России.

Темы: соцсетиРосcия
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