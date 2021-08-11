Повстанці в Колумбії завербували майже 20 тисяч дітей

Щонайменше 18 667 дітей в Колумбії приєдналися до нині демобілізованого партизанського угруповання FARC і протягом 20 років зазнавали жорстокого поводження.

Джерело: Reuters з посиланням на розслідування суду правосуддя перехідного періоду (JEP) Колумбії

Деталі: Розслідування JEP належить до справи 07, яке стосується вербування і використання неповнолітніх колишньої повстанською групою. Воно сконцентроване на вербуванні неповнолітніх в період з 1996 по 2016 рік. JEP також розглядатиме пов'язані з вербуванням сексуальне і гендерне насильство і насильницькі зникнення, а також вбивства, тортури і жорстоке поводження та те, що принижує гідність.

Цифри, оприлюднені JEP, набагато перевищують раніше опубліковані урядом, який підрахував, що з 1985 по 2020 рік в Колумбії було завербовано понад 7400 неповнолітніх, а 16 000 загинули під час конфлікту.

Магістрат JEP Едуардо Френтес заявив, що це "є однією з найжахливіших дій, які могли статися під час конфлікту".

Підрахунок був заснований на аналізі 31 бази даних, зібраної групами потерпілих і державою, а також свідчень 274 осіб, які були насильно завербовані.

Колишні лідери FARC, які з тих пір сформували політичну партію під назвою Comunes, раніше заявляли, що вербування неповнолітніх не є загальною політикою і що багато людей вступили до лав повстанців для захисту або порятунку від бідності.

В Колумбії неповнолітні використовуються іншими незаконними збройними формуваннями як бойовики, живі щити або секс-раби.