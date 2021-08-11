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Повстанцы в Колумбии завербовали почти 20 тысяч детей

Среда, 11 августа 2021, 06:39

По меньшей мере 18 667 детей в Колумбии присоединились к ныне демобилизованной партизанской группировке FARC и в течение 20 лет подвергались жестокому обращению.

Источник: Reuters со ссылкой на расследование суда правосудия переходного периода (JEP) Колумбии

Детали: Расследование JEP принадлежит к делу 07, которое касается привлечения и использования несовершеннолетних бывшей повстанческой группой. Оно сконцентрировано на вербовке несовершеннолетних в период с 1996 по 2016 год. JEP также будет рассматривать связанные с вербовкой сексуальное и гендерное насилие и насильственные исчезновения, а также убийства, пытки и жестокое обращение и такое, что унижает достоинство.

Цифры, обнародованные JEP, намного превышают ранее опубликованные правительством, которое подсчитало, что с 1985 по 2020 год в Колумбии было завербовано более 7400 несовершеннолетних, а 16000 погибли во время конфликта.

Магистрат JEP Эдуардо Френтес заявил, что это "является одним из самых ужасных действий, которые могли произойти во время конфликта".

Подсчет был основан на анализе 31 базы данных, собранной группами пострадавших и государством, а также свидетельств 274 человек, которые были насильно завербованы.

Бывшие лидеры FARC, которые с тех пор сформировали политическую партию под названием Comunes, ранее заявляли, что вербовка несовершеннолетних не является общей политикой и многие вступили в ряды повстанцев для защиты или спасения от бедности.

В Колумбии несовершеннолетние используются другими незаконными вооруженными формированиями как боевики, живые щиты или секс-рабы.

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