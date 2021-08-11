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Чиновників Миколаївської міськради піймали на розкраданні 27 мільйонів гривень

Середа, 11 серпня 2021, 07:14

Посадовців Миколаївської міськради викрили на розкраданні 26,8 млн грн – на реконструкції Соборної площі у Миколаєві. 

Джерело: НАБУ

Деталі: У 2019 році департамент міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції площі. Як встановило слідство, заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем,  за попередньою змовою із директорами компаній  забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного ТОВ. Це ТОВ і виконало роботи. Як засвідчила експертиза, ціни на роботи були завищені.

Зазначається, що учасниками схеми  слідство наразі вважає вісім осіб:

  • заступника миколаївського мера; 
  • першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міськради;
  • директорів шести приватних компаній. Один з  них є чинним депутатом Одеської міськради.

Всім учасникам схеми інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідство припускає, що заступник миколаївського голови намагався покинути Україну: його затримали у міжнародному пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", що на українсько-угорському кордоні. Наразі посадовців міськради та двох керівників приватних компаній затримали, решті  повідомили про підозру.

Мера Миколаєва викликали до НАБУ для слідчих (розшукових) дій.

Нагадаємо: Раніше СБУ викрила у Миколаєві маcштабне розкрадання дизпалива Укрзалізниці.

Українська правда
Теми: МиколаївНАБУ


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