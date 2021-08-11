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Чиновников Николаевского горсовета поймали на хищении 27 миллионов гривен

Среда, 11 августа 2021, 07:14

Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении 26,8 млн грн - на реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Источник: НАБУ

Детали: В 2019 году департамент горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции площади. Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами компаний обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО. Это ООО и выполнило работы. Как показала экспертиза, цены на работы были завышены.

Отмечается, что участниками схемы следствие пока считает восемь человек:

  • заместителя николаевского мэра;
  • первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского горсовета;
  • директоров шести частных компаний. Один из них является действующим депутатом Одесского горсовета.


Всем участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Следствие предполагает, что заместитель николаевского председателя пытался покинуть Украину: его задержали в международном пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на украинско-венгерской границе. Сейчас должностных лиц горсовета и двух руководителей частных компаний задержали, остальным сообщили о подозрении.
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Мэра Николаева вызвали в НАБУ для следователей (розыскных) действий.

Напомним: Ранее СБУ разоблачила в Николаеве масштабные хищения дизтоплива Укрзализныци.

Украинская правда
Темы: НиколаевНАБУ
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