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COVID в Україні: за добу 1 122 хворих і 648 госпіталізованих 

Середа, 11 серпня 2021, 08:22
COVID в Україні: за добу 1 122 хворих і 648 госпіталізованих 

За добу 10 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби і 25 летальних випадків, госпіталізовано 648 осіб із діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього, одужали 1 160 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей вівторок зареєстрували в м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Серед нових хворих 54 дитини й 31 медпрацівник. 

За добу протестовано: методом ПЛР – 23 633 особи, методом ІФА – 8 963 особи, експрес-тестами – 20 604 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 261 354 особи, з них 2 193 752 особи одужали, 53 149 хворих померли. 

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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