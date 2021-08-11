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COVID в Украине: за сутки 1 122 больных и 648 госпитализированных

Среда, 11 августа 2021, 08:22
COVID в Украине: за сутки 1 122 больных и 648 госпитализированных

За сутки 10 августа в Украине зафиксировано 1 122 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни и 25 летальных случаев, госпитализированы 648 человек с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, выздоровели 1 160 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот вторник зарегистрировали в г. Киев (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Среди новых больных 54 ребенка и 31 медработник.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 23 633 человека, методом ИФА – 8 963 лица, экспресс-тестами – 20 604 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 261 354 человек, из них 2 193 752 лица выздоровели, 53 149 заболевших скончались.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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