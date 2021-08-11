В Україні повністю щеплені проти COVID уже 2,5 мільйони людей

167 673 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 10 серпня: одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані 63 890 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цей вівторок працювали 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення і 325 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого в країні зроблено 6 846 399 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП