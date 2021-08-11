Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні повністю щеплені проти COVID уже 2,5 мільйони людей

Середа, 11 серпня 2021, 08:51
В Україні повністю щеплені проти COVID уже 2,5 мільйони людей

167 673 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 10 серпня: одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані 63 890 людей.

ДжерелоМОЗ

Деталі: У цей вівторок працювали 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення і 325 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в країні зроблено 6 846 399 щеплень.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: