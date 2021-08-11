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В Украине полностью привиты против COVID уже 2,5 миллиона человек

Среда, 11 августа 2021, 08:51

167 673 человека вакцинированы против COVID-19 в Украине 10 августа: одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы 63 890 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В этот вторник работали 965 мобильных бригад, 2 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране сделано 6 846 399 прививок.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемияМинздрав
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