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Помер останній онук Івана Франка

Середа, 11 серпня 2021, 09:55

Помер останній онук видатного українського поета, письменника, перекладача й громадського діяча Івана Франка – Роланд Франко, який популяризував спадщину "Каменяра". 

Джерело: Міжнародний фонд Івана Франка 

Дослівно: "11 серпня на 90-му році життя помер останній онук генія українського народу Івана Франка – Роланд Франко.

Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду. Світла пам’ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і серцях тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися".

Довідка:  Роланд Тарасович Франко народився 28 березня 1932 року у Львові. Він – вчений-інженер (кандидат технічних наук), дипломат, громадський діяч, популяризатор творчості Івана Франка.

Був головою правління Міжнародного фонду Івана Франка з 2015 року.

Член правління Національної спілки краєзнавців України.

На початку 1950-х років Роланд Франко був запідозрений (разом з колишніми однокласниками) у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув'язнення його врятувало тільки дідове ім'я.

У 1993–1996 роках Роланд Франко на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії. 

Завдяки клопотанням Роланда Франка 1996 року Україна безкоштовно одержала від Великої Британії науково-дослідну станцію "Фарадей" (нині станція "Академік Вернадський") в Антарктиці. Перша українська експедиція назвала Роланда Франка "хрещеним батьком української антарктичної станції".

За ініціативи Роланда Франка створено квартиру-музей родини Франка у Києві, 25 листопада 2016 року музей урочисто відкрили в будинку, куди в 1950 році радянська влада добровільно-примусово переселила родину Тараса Франка зі Львова.

У 2017 році за ініціативи Роланда Франка заснували Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс "Стежками Каменяра". Конкурс для школярів проводять у номінаціях "Проза", "Поезія", "Драматургія" та "Краща ілюстрація до творів Івана Франка".

Олена Рощенко, УП
Теми: культураісторія


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