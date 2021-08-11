Умер последний внук Ивана Франко

Умер последний внук выдающегося украинского поэта, писателя, переводчика и общественного деятеля Ивана Франко – Роланд Франко, который популяризировал наследство "Каменяра".

Источник: Международный фонд Ивана Франко

Дословно: "11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук гения украинского народа Ивана Франко – Роланд Франко.

Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и главы правления Фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться".

Справка: Роланд Тарасович Франко родился 28 марта 1932 года во Львове. Он – ученый-инженер (кандидат технических наук), дипломат, общественный деятель, популяризатор творчества Ивана Франко.

Был главой правления Международного фонда Ивана Франко с 2015 года.

Член правления Национального союза краеведов Украины.

В начале 1950-х годов Роланд Франко был заподозрен (вместе с бывшими одноклассниками) в создании подпольной националистической организации, после чего его дважды вызывали в КГБ. От ареста и заключения его спасло только имя деда.

В 1993-1996 годах Роланд Франко по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию ​​"Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

По инициативе Роланда Франко создана квартира-музей семьи Франко в Киеве, 25 ноября 2016 года музей торжественно открыли в доме, куда в 1950 году советские власти добровольно-принудительно переселили семью Тараса Франко из Львова.

В 2017 году по инициативе Роланда Франко основали Всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс "Тропами Каменяра". Конкурс для школьников проводят в номинациях "Проза", "Поэзия", "Драматургия" и "Лучшая иллюстрация к произведениям Ивана Франко".