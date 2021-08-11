Відновлюється рух швидкісних трамваїв на маршрутах №1 та №3 в Києві

Із 12 серпня в Києві відновлюється рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна".

Джерело: КМДА з посиланням на "Київпастранс"

Деталі: Вказано, що схеми руху трамвайних маршрутів №№ 1, 3 і тимчасового автобусного маршруту № 2-Т залишаються незмінними:

маршрут № 1 – "Станція "Старовокзальна" – Михайлівська Борщагівка";

маршрут № 3 – "Станція "Старовокзальна" – станція "Ромена Роллана";

тимчасовий автобусний маршрут № 2-Т – "Михайлівська Борщагівка – Кільцева дорога".

У зв’язку з проведенням капітального ремонту, трамваї проходитимуть станцію "Індустріальну" транзитом, без зупинки для посадки і висадки пасажирів.

Вказано, що рух тимчасових автобусних маршрутів №№ 1-Т, 3-Т і трамваїв маршруту № 2 закривається. Автобуси повернуть на їхні постійні маршрути.