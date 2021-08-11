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Возобновляется движение скоростных трамваев на маршрутах №1 и №3 в Киеве

Среда, 11 августа 2021, 10:18

С 12 августа в Киеве возобновляется движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Источник: КГГА со ссылкой на "Киевпастранс"

Детали: Указано, что схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 - "Станция" Старовокзальная"- Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 - "Станция" Старовокзальная"- станция" Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

В связи с проведением капитального ремонта, трамваи будут проходить станцию ​​"Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Указано, что движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на их постоянные маршруты.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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