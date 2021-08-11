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Ексчиновниця ВР і журналіст "продавали" посаду голови Миколаївської ОДА

Середа, 11 серпня 2021, 11:19

Правоохоронці викрили на шахрайстві двох мешканців Києва, які за 600 тисяч доларів "продавали" посаду голови Миколаївської ОДА.

Джерело: МВС, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зловмисники обіцяли посприяти у призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської державної адміністрації. За свої "послуги" просили 600 тисяч доларів США.

Вказано, що організатором злочинної схеми була 64-річна жителька Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. У спільники жінка залучила 36-річного мешканця столиці – голову правління благодійної організації.

За даними ОГП, підозрюваний є журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту.

За даними джерела УП, це Олексій Оскер 1985 року народження. За даними з відкритих джерел він є головою правління благодійної організації "БФ Олексія Оскера". Один з керівників громадської організації "Євро столиця". З 2012 по 2014 рік працював на громадських засадах помічником-консультантом народного депутата за 146 округом (Полтавська область) самовисуванця Юрія Шаповалова. З 2014 по 2019 працював на платній основі у Олексія Ленського від Радикальної партії Олега Ляшка.

За даними руху "Чесно", тричі йшов кандидатом у нардепи та депутати міськради за мажоритарними округами, жодного разу його не обрали.

За обумовленим зловмисниками планом, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За це вимагала у останнього 600 тисяч доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для високопосадовців, які сприятимуть відповідному призначенню.

10 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки обласного Управління КОРД затримали організатора та її спільника під час отримання частини обумовленої суми – 200 тис доларів США. 

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що відкрито за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, здійснює Миколаївська обласна прокуратура. Санкція статті передбачає покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: МВСОфіс генпрокурора


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