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Экс-чиновница ВР и журналист "продавали" должность председателя Николаевской ОГА

Среда, 11 августа 2021, 11:19

Правоохранители разоблачили в мошенничестве двух жителей Киева, которые за 600 тысяч долларов "продавали" должность председателя Николаевской ОГА.

Источник: МВД, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность председателя Николаевской государственной администрации. За свои "услуги" просили 600 000 долларов США.

Указано, что организатором преступной схемы была 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. В сообщники женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - председатель правления благотворительной организации.

По данным ОГП, подозреваемый является журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в парламент.

По данным источника УП, это Алексей Оскер 1985 года рождения. По данным из открытых источников, он является председателем правления благотворительной организации "БФ Алексея Оскера". Один из руководителей общественной организации "Евро столица". С 2012 по 2014 год работал на общественных началах помощником-консультантом народного депутата по 146 округу (Полтавская область) самовыдвиженца Юрия Шаповалова. С 2014 по 2019 работал на платной основе у Алексея Ленского от Радикальной партии Олега Ляшко.

По данным движения "Чесно", трижды шел кандидатом в нардепы и депутаты горсовета по мажоритарным округам, ни разу не был избран.

По обусловленному злоумышленниками плану, женщина подыскала якобы кандидата на должность главы Николаевской ОГА. За это требовала у последнего 600 тысяч долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению.

10 августа оперативники и следователи по силовой поддержки Управления КОРД задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс долларов США.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытое по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, осуществляет Николаевская областная прокуратура. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: МВДОфис генпрокурора
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