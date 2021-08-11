Дідусь загинув від обстрілу бойовиків на Донеччині – ВЦА

У військово-цивільній адміністрації повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Очеретинської громади 1935 року народження.

Джерело: Донецька ОДА

Деталі: Керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у соцмережах повідомив, що у селі Новоселівка Друга Очеретинської громади внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження.

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.

фото: facebook.com/evgeny.kaplin