Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дідусь загинув від обстрілу бойовиків на Донеччині – ВЦА

Середа, 11 серпня 2021, 11:19
фото: facebook.com/evgeny.kaplin

У військово-цивільній адміністрації повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинув мешканець Очеретинської громади 1935 року народження.

Джерело: Донецька ОДА

Деталі: Керівник обласної  військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у соцмережах повідомив, що у селі Новоселівка Друга Очеретинської громади внаслідок ворожого обстрілу загинув літній чоловік, місцевий мешканець 1935 року народження.

На місце виїхали правоохоронці для з'ясування усіх обставин.

 

фото: facebook.com/evgeny.kaplin

 
фото: facebook.com/evgeny.kaplin
 

Українська правда
Теми: ДонбасДонецька областьвбивство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову

Зеленський підписав базовий закон про "Дія City"

мапаРосіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря

Кабмін призначив Камишіна новим тимчасовим керівником "Укрзалізниці"

Тариф на електрику для населення знизять до 1,44 грн

Усі новини...
Донбас
Окупанти за добу 4 рази порушили "тишу", у ЗСУ троє поранених
Окупанти поранили трьох військових на Донбасі
За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь на Донбасі
Останні новини
19:20
фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту
19:07
ІнфографікаШевченко, "Слуга народу" та Яценюк: хто найбільше витратив на рекламу у Facebook
18:59
Мобільний зв’язок за паспортом: законопроєкт винесли на обговорення
18:20
Пожежу на острові Евбея у Греції називають найбільшою в історії країни
18:01
Зеленський підписав документ, щоб "донести до кожного українця" цінність членства в НАТО
17:59
Справу про хабар нардепу Юрченку відправили до суду
17:56
Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП
17:53
Український стартап People.ai став "єдинорогом": капіталізація перевищила мільярд доларів
17:48
На Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ
17:41
НБУ відніс банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних
Усі новини...