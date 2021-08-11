Дедушка погиб от обстрела в Донецкой области – ВЦА

В военно-гражданской администрации сообщили, что в результате вражеского обстрела погиб пожилой житель Очеретинской громады.

Источник: Донецкая ОГА

Детали: Руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в соцсетях сообщил, что в селе Новоселовка Вторая Очеретинский громады в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

фото: facebook.com/evgeny.kaplin