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Дедушка погиб от обстрела в Донецкой области – ВЦА

Среда, 11 августа 2021, 11:19
фото: facebook.com/evgeny.kaplin

В военно-гражданской администрации сообщили, что в результате вражеского обстрела погиб пожилой житель Очеретинской громады.

Источник: Донецкая ОГА

Детали: Руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в соцсетях сообщил, что в селе Новоселовка Вторая Очеретинский громады в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

 

фото: facebook.com/evgeny.kaplin

 

фото: facebook.com/evgeny.kaplin

 

Украинская правда
Темы: ДонбассДонецкая областьубийство
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