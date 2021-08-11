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Українці дали оцінку статті Путіна про один народ – опитування

Середа, 11 серпня 2021, 12:17

Більшість українців не погоджуються з тезами президента РФ Володимира Путіна про те, що не було жодної основи для того, щоб український народ існував окремо від російського.

Джерело: опитування Центру Разумкова

Деталі: У своїй статті "Про історичну єдність росіян та українців" Путін заявив, що "жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики".

Із цим згодні 12,5% громадян України, не згодні 70%, ще 17% не визначилися.

Не згодні з цією тезою 52% опитаних на Сході країни (згодні 22%), на Півдні – відповідно 59% і 19%,  у Центральному регіоні – відповідно 74% і 12%,  у Західному регіоні  - відповідно 90% і 0,4%.

 

Частка тих, хто згоден з нею, дещо вища серед представників найстаршої (60 і більше років) вікової групи.

Серед україномовних респондентів (тих, що спілкуються вдома українською мовою) поділяють позицію В. Путіна з цього питання 7%, серед російськомовних – 21%, і в обох зазначених групах більшість (відповідно 81% і 55%) її не поділяють.  

Позицію Путіна не поділяють 92% виборців партії "Європейська солідарність" (при 3% згодних з нею), серед представників електорату ВО "Батьківщина" - відповідно 82% і 8,5%, серед представників електорату партії "Слуга народу" - відповідно 79,5% і 6%. Виняток становить лише електорат партії  "Опозиційна платформа- За життя" - серед них частка тих, хто з нею не згоден, на статистично значущому рівні не відрізняється від частки тих, хто згоден (відповідно 40% і 33%).

 

У цій статті Путін також написав, що територія сучасної України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії,  внаслідок чого  Росія фактично була пограбована. З цим згодні 7% громадян України, не згодні 76% (17% не визначилися).

Довідково: Дослідження проведене з 29 липня по 4 серпня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 людей.

Нагадаємо: Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".

Українська правда
Теми: українціісторіяопитуванняПутінпропаганда


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