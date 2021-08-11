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Украинцы дали оценку статье Путина об одном народе – опрос

Среда, 11 августа 2021, 12:17
Украинцы дали оценку статье Путина об одном народе – опрос

Большинство украинцев не согласны с тезисами президента РФ Владимира Путина о том, что не было никакой основы для того, чтобы украинский народ существовал отдельно от российского.

Источник: опрос Центра Разумкова

Детали: В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" Путин заявил, что "никакой исторической основы для представления об отдельном от российского украинском народе не было и не могло быть, а выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики".

С этим согласны 12,5% граждан Украины, не согласны 70%, еще 17% не определились.

Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны 22%), на юге - соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе - соответственно 74% и 12%, в Западном регионе - соответственно 90% и 0,4%.

 

Доля тех, кто согласен с ней, несколько выше среди представителей старшей (60 и более лет) возрастной группы.

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию В. Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных - 21%, и в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Позицию Путина не разделяют 92% избирателей партии "Европейская солидарность" (при 3% согласных с ней), среди представителей электората ВО "Батькивщина" - соответственно 82% и 8,5%, среди представителей электората партии "Слуга народа" - соответственно 79, 5% и 6%. Исключение составляет лишь электорат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - среди них доля тех, кто с ней не согласен, на статистически значимом уровне не отличается от доли тех, кто согласен (соответственно 40% и 33%).

 

В этой статье Путин также написал, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России, в результате чего Россия фактически была ограблена. С этим согласны 7% граждан Украины, не согласны 76% (17% не определились).

Справка: Исследование проведено с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек.

Напомним: Путин опубликовал на сайте Кремля на украинском и русском языках статью "об историческом единстве русских и украинцев".

Украинская правда

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Темы: украинцыисторияопросПутинпропаганда
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