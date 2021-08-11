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У Німеччині затримали британського дипломата: підозрюють у шпигунстві на РФ

Середа, 11 серпня 2021, 12:34
Photo Vaughan Leiberum, flickr.com

У Німеччині затримали співробітника посольства Великої Британії в Берліні, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті федеральної прокуратури.

"Громадянин Британії Девід С. затриманий у Потсдамі співробітниками Федерального управління кримінальної поліції, які проводять розслідування. Крім того, були проведені обшуки в будинку і на роботі обвинуваченого", - йдеться в заяві.

Британець підозрюється в тому, що він працював на іноземну секретну службу не пізніше листопада 2020 року.

В ордері на арешт зазначено, що Девід С. був співробітником в посольстві Британії в Берліні, найнятим на роботу у Німеччині.

Щонайменше один раз він відправляв документи, отримані в ході своєї професійної діяльності, представнику російської розвідки. В обмін на надання інформації обвинувачений отримав готівку в невідомій сумі.

Прокуратура вказала, що арешт є результатом спільного розслідування влади Німеччини та Британії.

11 серпня обвинувачений буде доставлений до слідчого судді, який прийме рішення про застосування запобіжного заходу.

Теми: НімеччинаРосіяБританія


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