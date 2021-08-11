Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Німеччині затримали британського дипломата: підозрюють у шпигунстві на РФ

Середа, 11 серпня 2021, 12:34
У Німеччині затримали британського дипломата: підозрюють у шпигунстві на РФ
Photo Vaughan Leiberum, flickr.com

У Німеччині затримали співробітника посольства Великої Британії в Берліні, підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті федеральної прокуратури.

"Громадянин Британії Девід С. затриманий у Потсдамі співробітниками Федерального управління кримінальної поліції, які проводять розслідування. Крім того, були проведені обшуки в будинку і на роботі обвинуваченого", - йдеться в заяві.

Британець підозрюється в тому, що він працював на іноземну секретну службу не пізніше листопада 2020 року.

В ордері на арешт зазначено, що Девід С. був співробітником в посольстві Британії в Берліні, найнятим на роботу у Німеччині.

Щонайменше один раз він відправляв документи, отримані в ході своєї професійної діяльності, представнику російської розвідки. В обмін на надання інформації обвинувачений отримав готівку в невідомій сумі.

Прокуратура вказала, що арешт є результатом спільного розслідування влади Німеччини та Британії.

11 серпня обвинувачений буде доставлений до слідчого судді, який прийме рішення про застосування запобіжного заходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Німеччина
Німеччина боїться війни з РФ, а тому хоче відтермінувати вступ України до НАТО – ЗМІ
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: