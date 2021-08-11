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В Германии задержали британского дипломата: подозревают в шпионаже на РФ

Среда, 11 августа 2021, 12:34
В Германии задержали британского дипломата: подозревают в шпионаже на РФ
Photo Vaughan Leiberum, flickr.com

В Германии задержали сотрудника посольства Великобритании в Берлине, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте федеральной прокуратуры.

"Гражданин Великобритании Дэвид С. задержан в Потсдаме сотрудниками Федерального управления уголовной полиции, проводится расследование. Кроме того, были проведены обыски в доме и на работе обвиняемого", - говорится в заявлении.

Британец подозревается в том, что он работал на иностранную секретную службу не позднее ноября 2020 года.

В ордере на арест указано, что Дэвид С. был сотрудником в посольстве Великобритании в Берлине, нанятым на работу в Германии.

По меньшей мере один раз он отправлял документы, полученные в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской разведки. В обмен на предоставление информации обвиняемый получил наличные в неизвестной сумме.

Прокуратура указала, что арест является результатом совместного расследования власти Германии и Британии.

11 августа обвиняемый будет доставлен к следственному судье, который примет решение о применении меры пресечения.

Темы: ГерманияРосcияВеликобритания
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